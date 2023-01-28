Edremit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu'nda Alparslan güven tazeledi

Edremit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulunda, açık oy tek liste ile gidilen seçimlerde Mustafa Alparslan güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda, Mustafa Alparslan başkanlığındaki listedeki yönetim kurulu Hayati Seçen, Burhan Turan, Fikret Semerci ve Davut Baydemir’den oluştu. Denetim Kurulu’nda ise Serkan Işık, Ömer Kısa yer aldı. Üst Birlik Temsilcileri de şu isimlerden oluştu: “Mustafa Alparslan, Hayati Seçen, Burhan Turan, Mustafa Aydoğan”.

Alparslan, genel kurulda üyelere teşekkür ederken esnaf teşkilatına seçimin hayırlı olmasını diledi.