Edremit Güre'de zeytinlik alan yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ile müdahale edildi.

Edremit Güre'de zeytinlik alan yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ile müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Güre Mahallesi’nde zeytinlik alanda çıkan yangına Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 7 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı 1 su ikmal aracı, BASKİ 1 su ikmal aracı, Edremit Belediyesi 1 su ikmal aracı olmak üzere toplamda 10 aracın olay yerine sevki sağlandı. Zeytinlik alan yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 yangın uçağı da havadan müdahale ederek, söndürme çalışmalarına katkı verdi. Yangınla ilgili soruşturmanın başladığı öğrenildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb