Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ramazan Esmen atandı

Balıkesir’de Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Ramazan Esmen atandı.

Edremit’te sene başında Yaşar Ciğerci’nin Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanması ile boşalan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rasim Girgin’in ocak ayından bu yana büyük bir başarıyla sürdürdüğü Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Ramazan Esmen atandı. İstanbul Maltepe’de Mutluhan Uzunal Çolakoğlu Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Esen, yeni görevine başladı. Yayımladığı mesajda görevine heyecan ve sorumluluk duygusuyla başladığını belirten Esmen, öğrencilerin çağın gerektirdiği donanımla yetişmesini, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı ve eğitim camiasıyla birlikte ilçeyi ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Edremit’in köklü tarihi, kültürel değerleri ve eğitim potansiyeliyle ülkenin gözde ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Esmen, paydaşlarla işbirliği içinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonuyla adaletli, saygılı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmeyi temel hedef edindiklerini ifade etti. Tüm eğitim camiasına sevgi ve saygılarını sunan Esmen, eğitim adına söz, fikir ve projesi olan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Esmen’in daha önce İstanbul Eğitim Bir-Sen Maltepe Temsilcisi ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde de bulunduğu öğrenildi.