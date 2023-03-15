Edremit İlçe Müftülüğü depremzedeler için meydanda çadır kurdu

Balıkesir’in Edremit ilçe Müftülüğü depremde zarar gören vatandaşların yararına meydanda kurduğu yiyecek çadırına ilgi büyük oldu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım eli uzatabilmek adına afet bölgesine tüm yurtta olduğu gibi Edremitliler de yardım için seferber olmaya devam ediyor.

Destek için Cumhuriyet Meydanı’nda açılan yiyecek çadırına ilçe sakinlerini beklediklerini bildiren İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş, “Depremin olduğu ilk andan itibaren hepimizin yürekleri yanıyor ve bu yangın ilk günkü gibi devam ediyor. Orada bulunan kardeşlerimiz için neler yapabiliriz diye düşünmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz deprem bölgelerinde hizmetlerini sürdürüyorlar. Hem onların ihtiyaçlarına destek olabilmek hem de deprem bölgesindeki ihtiyaçlara katkı sağlayabilmek için böyle bir yiyecek çadırı kurduk. Cuma akşamına kadar açık kalacak. Cumartesi günü de Altınoluk’ta açılacak. Birlikte milletçe bu yaraları hep birlikte saracağız. Burada eşlerimizle, ev hanımları çok güzel bir organizasyon gerçekleştiriyorlar. İnşallah güzel sonuçlar alırız. İyi bir gelir toplarız ve iyi bir katkı sağlarız”dedi.