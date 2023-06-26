Edremit'in il olması için bir araya geldiler

Edremit’in il olması ile ilgili 14.30’da Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gündem toplantısı gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 100. Yılda 100 il çıkışının ardından ismi il olma potasında değerlendirilen Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Esnaf Odaları, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşların katılımıyla bir ortak akıl gündem toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit’in il olması için ilçe merkezinde birlik ve beraberlik için çalışılması ve çevre ilçelerinde desteğinin alınması noktasında mutabakata varıldı. Edremit’in mevcut ekonomik, sosyolojik ve kültürel yapısı ile aranan kriterlerin hepsini yerine getirdiğinin altının çizildiği toplantıda divan heyeti katılımcıların görüş ve önerilerini dinledi. Ortak akıl çerçevesinde birlik ve beraberlik içinde siyaset üstü bir tavırla hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Edremit Belediye Başkanı katılımcıların yorumlarını dikkatlice dinledi.

AK Parti Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna’da işlemez hale gelen Edremit Kent Konseyi’nin bir an önce aktif hale getirilerek konuya siyaset üstü bir gözle bakılarak gerekli çalışmaların ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Esnaf Odaları adına Hayati Seçen, Edremit muhtarları adına Hayati Uysal ev sahipliği yaptılar.