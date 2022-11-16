Edremit Körfez'inde yerli otobüsler hizmet verecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 25 adet yeni yerli ve milli otobüsle Edremit, Havran, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde toplu ulaşımın kalitesini artırıyor. Otobüslerin Körfez bölgesinin arazi yapısına uyumlu olması hem ekonomik hem de zaman açısından kazanç sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez Bölgesi’nde toplu ulaşım kalitesini daha fazla yükseltmek amacıyla 25 adet Otokar Marka Centro model aracı, filosuna kattı. Mevcut 75 adet araç sayısı, euro6 küçük otobüslerin hizmete girmesi ile birlikte 100’e çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.’nin, Edremit Otogarı’nda lansmanını gerçekleştirdiği otobüsler; Edremit, Havran, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde hizmet verecek. Araç lansmanına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Otokar temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program sonrasında Başkan Yılmaz, basın mensupları ve konuklar ile birlikte otobüsleri test etti.

Yerli üretim olan Otokar Marka Centro model araçları ilk alan belediye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olduğu bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Körfez bölgemizde arazi şartları küçük otobüslere uygun olduğu için ebadı küçük otobüsleri tercih ettik. Ne otobüs kadar büyük ne de minibüs kadar küçük, arada bir araç aradık. Araştırmalarımızı yaparken Otokar imdadımıza koştu. Engelli uyumlu ve euro6 olması da ayrı bir tercih sebebimiz oldu. Sürdürülebilir toplu ulaşım hizmetlerimizin kalitesini daha da artıracağız. Araçlarız şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bu araçlar sayesinde çok insanımızın duasını alacağımıza inanıyorum. Bu araçlarımız 65 yaş üstü, engellilerimizi, şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz taşıyacak” dedi.

Körfez Bölgesi’nin coğrafi yapısı, sokakların dar ve eğimli olması, sınıfında yüksek tavan ölçülerine sahip ve alçak tabanlı engelli uyumlu olması sebebiyle tercih edilen otobüsler, minibüs boyutlarında olup 6.6 metre uzunluğunda ve 18 oturan 19 ayakta toplam 37 adet yolcu kapasitesi ile otobüs statüsündedir. Euro 6 motorun tercih edilmesinin sebebi benzinli araçlara göre yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlaması, yüzde 25 daha az karbondioksit salımı ve çevreci olmasıdır.