Edremit Körfezi hayalet ağlardan kurtuluyor

Marmara ve Ege denizlerinde 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden alınan proje izniyle başlayan, hayalet ağların temizlenmesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Prof. Dr. Adnan Ayaz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer’in proje lideri olduğu ekip 3 yıldır Marmara ve Ege denizlerinde çok başarılı işlere imza attılar. Proje çerçevesinde bugüne kadar yüzlerce dalış yapıldı ve 1000 dönümün üzerinde alan tarandı.

Doğal resiflerin üzerini kaplamış ve avlanmaya devam ederek, sualtı yaşamını tehdit eden, 50 bin metrekareden daha fazla hayalet ağ denizlerden uzaklaştırıldı. Bu ağların yanında binlerce metre paragat misinası, onlarca eski çıpa, plastik ve demir malzeme de denizlerden uzaklaştırıldı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesi, Gemi Yatağı koyunda yapılan dalışlarda; 500 metrekare ağ parçası ile 1000 metreye yakın paragat misinası çıkarıldı.

Denizlere büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, denizlerin temizliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili her türlü projeye sonuna kadar destek vereceğini belirtti.

Projenin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ortaklarıyla birlikte yapılan yeni protokol ile 5 yıl daha hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.