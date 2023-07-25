Edremit Körfezi'nde hayalet ağlar temizleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortak olarak yürütülen hayalet ağların temizlenmesi projesi Edremit Körfezi’nde tüm hızıyla sürüyor.

Bu hafta Gömeç ilçesinde yürütülen çalışmada, bin metre uzunluğunda hayalet ağ, eski gemi çapaları ve Artur Gemi Yatağı Koyu’nda ise yıllardır tatilcilerin yaralanmalarına sebep olan batık gemi motoru denizden çıkartıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Ayaz, Prof. Dr. Uğur Altınağaç, Dr. Alkan Öztekin liderliğinde yürütülen projenin yıl sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Deniz kirliliği konusunda hassasiyeti ile bilinen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın büyük önem verdiği projenin, önümüzdeki yıllarda kapsamının daha da genişleyerek devam edeceği açıklandı.