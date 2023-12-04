Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini Avrupa tescili aldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinin dünyaca ünlü zeytinyağının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret almasının ardından "Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini" için yapılan başvuru da Avrupa Birliği Tarım Komisyonu tarafından kabul edildi.

Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan çalışma ile Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, 3 aylık askı sürecinin tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla Avrupa Birliğince tescillendi. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada 2018 yılında oda tarafından yapılan tescil başvurusunun sonuca ulaşarak, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin coğrafi işaretinin bugün itibarı ile Avrupa Birliği Kırsal Tarım Dairesi Başkanlığınca onaylandığını söyledi. Çetin, “Edremit Ticaret Odamızın 2018 yılında Avrupa Birliği’ne başvurusuyla başlayan süreç 2023 yılında nihayete erdi. Edremit Körfezi’nin en nadide zeytin türü olan ve bu bölgenin coğrafya özeliklerini taşıyan yeşil çizik zeytinimiz, Avrupa Birliği’nden Edremit’in ikinci Avrupa Birliği tescilli ürünü olarak tescilini aldı. Bu konuda son derece mutlu ve gururluyuz. Öncelikle bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem meclis üyelerimize, başkanımıza ve süreç içerisinde emeği geçen herkese teşekkürler. Edremit zeytin türü Edremit Körfezi’nde yetişen, bu coğrafyada özellikle Kazdağları’nın ve Madra Dağları’nın oksijeninde ve Ege Denizi’nin iyotuyla beslenen, bu bölgenin endemik bitkilerinden aldığı nefasetle lezzetlenen son derece kaliteli ve tüketilmesi son derece keyifli bir yeşil çizik zeytindir” dedi.

Edremit’in Avrupa Birliği tescilli iki ürünü olduğunu ifade eden Çetin, “Bizler Edremit olarak Türkiye’nin ilk çifte Avrupa Birliği tescilli coğrafi işaretli ürünlerini almaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Bu Edremit Ticaret Odamızın önemli bir başarısıdır. Coğrafi işaretli ürünler kullanımında tüketicilerimizden gönül rahatlığıyla özellikle Edremit ürünlerini, Avrupa Birliği tescilli ürünleri kullanmalarını ve marketlerden istemelerini rica ediyorum” dedi.