Edremit Meclisi'nde kararlar oy birliği ile alındı

Balıkesir’in Edremit Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yönetiminde gerçekleştirildi. 44 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda tüm kararlar oy birliği ile kabul edildi.

Edremit halkının refahı ve istekleri göz önünde bulundurularak gündem maddeleri münazara edilerek, oylamaya sunuldu ve karara bağlandı. Önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenerek raporu meclise sunulan konular da görüşülerek karara bağlandı. Görüşülen tüm maddeler tüm üyelerin kabul oyu vermesiyle oy birliği ile kabul edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, meclis sonunda yaptığı konuşmada “Alınan kararların Edremit’imiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Görüştüğümüz tüm konuların meclisimizde yer alan siyasi partilerin oybirliği ile kabul edilmesi ayrı bir önem taşıyor. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, müdürlerimize ve izleyici olarak salonda bulunan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.