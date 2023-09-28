Edremit okullarında EYOP seferberliği

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü EYOP’un “Edremit Yaşayan Okullar Projesi” okullarda yapılan çalışmalarını gösteren okul sunumları kısmı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Gençlik ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen program ile 2023 yılında yaz tatili döneminde okulları daha yaşanır işlevsel hale getirmek için yapılan çalışmalar okulların sunduğu videolar ile izlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer programda bir konuşma yaparak EYOP projesinin amacına ulaştığını, okullara bir hareket getirdiğini, çalışmaların devam edeceğini belirterek, güzel çalışmalar için kurum müdürlerine teşekkür etti.

Tüm kurum müdürlerinin oy çoğunluğu ile en çok oy alan Ali Çelik İlkokuluna 10 bin TL ödül verildi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve şube müdürleri tarafından kurum müdürlerine teşekkür belgeleri takdim edildi.