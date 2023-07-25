Edremit sahillerinde caretta caretta görüntülendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde cep telefonu kamerası Zeytinli Çayında yüzen caretta caretta cinsi kaplumbağayı görüntülendi. Bu nadir görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Edremit Körfezinde mevsim normallerinin üzerinde giden hava sıcaklıkları nedeniyle deniz suyu sıcaklığında da artış gözleniyor. Deniz suyunun ısınması ile birlikte Edremit Körfezinde sıcak sularda görmeye alışılan bazı hayvan türlerin daha sık görünmeye başladı.

Son olarak Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesinde zeytinli çayı içerisinde caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası cep telefonu tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Uzmanlar görüntülerdeki kaplumbağanın sırtında yosunlanmalar olduğunu ve bunun bu kaplumbağanın batma sorunu yaşadığının bir işareti olabileceğini belirttiler. vatandaşların bu kaplumbağayı gördüklerinde yetkililere bilgi vermesini istediler.