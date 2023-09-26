Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu İHA Projesine AB Desteği

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu koordinatörlüğünde hazırlanan, “İnsansız Hava Aracı Bakım ve Onarımı İçin Elektromekanik Teknisyenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirmesi” projesi Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye uygun bulunarak, 250 bin euro hibe almaya hak kazandı.

2 023 yılı ilk dönem Erasmus+ KA220 Mesleki Eğitim İşbirliği kapsamında, Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu akademisyenlerinden Prof. Dr. Abdullah Soykan ile Doç. Dr. Seyhun Durmuş’un destekleriyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Cumali Yaşar, Mellis Eğitim Teknolojileri, Romanya Traian Vuia Askeri Okulu ve Polonya roda Wielkopolska Mesleki Eğitim Kompleksi’nin ortaklığında hazırlanan proje, desteklenmeye hak kazanan 10 proje arasında yer aldı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulunun koordinatörlüğünde yürütülecek proje ile İnsansız Hava Araçları (UAV) teknolojisinin bakım ve onarımında elektromekanik teknisyenlerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Sektördeki teknik eleman ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan proje ile uluslararası standartlarda eğitim vermek adına da önemli bir adım atılmış olacak.