Edremit SODAM'da dönem sonu sergisi

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, eşi Ayşe Odabaş ile birlikte Edremit Kaymakamlığı himayelerinde yürütülen SODAM projesi çerçevisinde, kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği sergi etkinliğine katıldı.

Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen ilçede ikamet eden Roman kadınlara yönelik yıl boyunca açık ve ücretsiz kişisel gelişim ile mesleki gelişim kurslarının verildiği (SODAM) Sosyal Dayanışma Merkezinde dönem sonu sergi etkinliği düzenlendi.

2023 yılı ocak ayı içerisinde faaliyete geçirilen SODAM Merkezinde 3’er aylık dönemler halinde verilen meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 30 kursiyerin el emeği, göz nuru ürünleri düzenlenen sergide katılımcıların beğenisine sunuldu.

Roman kadınlarının üreterek hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomilerine katkı sağlamasına olanak tanındığını belirten Kaymakam Odabaş; “Roman vatandaşlarımızın psiko-sosyal, sosyo-kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, istihdam edilebilirliklerinin artırılması, devlet-millet kaynaşmasının sağlanarak toplumsal huzur ve uyumun sağlanması hedeflenmekteyiz. Bu çerçevede merkezimizde açılan ücretsiz kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum dedi”

Düzenlenen sergiye Kaymakam Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, daire amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.