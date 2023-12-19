Edremit SODAM'da yılsonu sergisi

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, eşi Ayşe Odabaş ile birlikte Edremit Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yılsonu sergisi etkinliğine katıldı.

Edremit Kaymakamlığı himayelerinde ilçede ikamet eden Roman kadınlara yönelik kişisel gelişim, mesleki gelişim kurslarının yanı sıra birey ve ailelere yönelik eğitimler ile devlet millet kaynaşmasının en güzel örneğinin sergilendiği Edremit Sosyal Dayanışma Merkezinde toplam 176 kursiyer, kursları başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Tekstil kursu, okuma yazma kursu, hasır örme kursu, boncuk çiçek kursu, Kur’an-ı Kerim kursu, aşçı çırağı kursu, kesme çiçek kursu, tığ oyası, kadın model uygulamalı etek dikim kursu, atık kâğıt ve muhtelif ambalajdan aksesuar yapımı gibi birçok kursun açıldığı SODAM bünyesinde hizmet veren iki adet okul öncesi oyun odasında 0-6 yaş aralığında 87 çocuk, okul öncesi eğitimlerden yararlandırıldı.

SODAM Merkezinde 3’er aylık dönemler halinde verilen meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 40 kursiyerin el emeği, göz nuru ürünlerinin beğeniye sunulduğu serginin açılış kurdelesini kesen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Roman hanımlarının üreterek hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomilerine katkı sağladığını belirterek; “Roman vatandaşlarımızın psiko-sosyal, sosyo-kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, istihdam edilebilirliklerinin artırılması, devlet-millet kaynaşmasının sağlanarak toplumsal huzur ve uyumun sağlanması hedeflenmekteyiz. Bugüne kadar merkezimize temrinlik malzemeler dahil, kurslara devam sağlayan kursiyerlerimize kişi başı teşvik ödemeleri yapılmaktadır. Sosyal Dayanışma Merkezimizdeki tüm eğitimler ve kurslar yıl boyunca devam etmekte olup; merkezimizde açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum dedi” Edremit KİPA AVM’de düzenlenen sergi etkinliğine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, daire amirleri, sivil toplum temsilcileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.