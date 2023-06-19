Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'de parsel satışları başladı

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında tüzel kişilik kazanarak kurulan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşunun tamamlanmasıyla çalışmalar parsel satışı aşamasına geldi.

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi (Edremit TDİOSB) içinde modern ve teknolojik seralarda, katma değeri yüksek süs bitkileri ve çiçek üretimi yapılması hedefleniyor. Edremit’in sahip olduğu klimatik iklim özellikleri, lokasyon, lojistik avantajları ve kalifiye iş gücü sayesinde kısa sürede alanında önemli başarılar elde etmesi bekleniyor. Ayrıca süs bitkileri ve çiçek üretimine bağlı sanayinin gelişmesi ve tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

Edremit İlçesi Çıkrıkçı Mahallesinde kurulan TDİOSB alanında en az 10 bin m2 büyüklüğünde 30 adet sera parseli ve en az 4 bin 600 m2 büyüklüğünde 7 adet sanayi parseli bulunuyor. Tüm alt yapı çalışmaları TDİOSB tarafından yapılacak parseller için satış çağrısına çıkıldığı Balıkesir Valiliği resmi internet sayfasında yapılan ilanla bildirildi.

16 Haziran 2023 itibariyle başlayan ve Başvuru Dilekçe Formu, Yatırım Taahhütnamesi, İmza Sirküleri veya İmza beyannamesi, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Oda Sicil Kayıt Belgesi, Vergi Levhası Sureti ve %25 Peşinatın Yatırıldığı Ön Kayıt Bedeline Ait Banka Dekontu gibi belgelerin istendiği parsel talep başvuruları 16 Ağustos 2023’te sona erecek.

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yapan Vali Şıldak tarımla sanayii buluşturan bu önemli yatırımın Edremit’e ve Balıkesir’e hayırlı olmasını diledi. Şıldak, "Edremit İlçesinde kurulan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bölgeye yeni istihdam sahası da oluşturacak. Uzun süredir hazırlıkları devam eden ve bulunduğumuz süreçte hayata geçirilen projenin; modern tarım faaliyetlerini yaygınlaştırmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla jeotermale dayalı süs bitkisi seracılığını ve iyi tarım uygulamalarını geliştirmesini, çiçekçiliğin yaygınlaştırılmasını, katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesini amaçlıyoruz. Süs bitkileri ve çiçekçilik alanında Türkiye’de iyiler arasında olma özelliği taşıyarak faaliyet gösterecek OSB’miz Balıkesir’imize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.