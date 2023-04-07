Edremit'te 'Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik iftarı'

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen ‘Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik İftarı’ büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Mahallesi pazar yerinde düzenlenen iftar yemeğine yüzlerce vatandaşın yanı sıra, Edremit’teki birçok oda ve STK başkanları ile partili partisiz vatandaşlar katıldı. Teşkilat mensupları ile milletvekili aday adayları da vatandaşlarla bir araya gelerek, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediler.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok ve görevli partililerin örnek sahipliği dikkat çekerken, iftar yemeğine katılanlarla tek tek ilgilenerek, hem Ramazan ayını kutladılar, hem de sohbet ettiler. Başkan Umutlu, “Ramazan’ın bereketini kıymetli hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İftar soframıza konuk olan tüm gönül dostlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul ve makbul eylesin” dedi. Toplu iftar sofrasında bir araya gelenler, ezan sesinin ardından hep birlikte oruçlarını açtı. İlgi nedeniyle büyük izdihamın yaşandığı yemeğin ardından dualar edilirken, birlik ve beraberlik mesajları da verildi.