Edremit'te 2. Zeytinyağı Tadım Festivali FestOlive başladı

Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen 2. Zeytinyağı Tadım Festivali FestOlive, Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Sahili’nde görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Festival, Edremit’in bereketli topraklarını ve dünyaca ünlü zeytinyağını tanıtmanın yanı sıra bölgedeki üreticilerin emeğini ön plana çıkarıyor. Organizasyon kapsamında ziyaretçiler, zeytinyağının farklı çeşitlerini tadarak Edremit’in köklü zeytin kültürünü ve Ege’nin eşsiz lezzetlerini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin "Zeytin’in bereketini, emeğin gücünü, doğanın şifasını paylaşmak üzere bir arada olduğumuz FestOlive 2. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali’ne hoş geldiniz. Bugün burada sadece bir festivali değil, bir kültürü, bir yaşam biçimini, bir mirası kutluyoruz. Edremit körfezinin kalbinde, Güre Sahilinde bir aradayız. Çünkü biz Edremit’i, Ayvalık’ı, Burhaniye ayrı ayrı değil, Balıkesir’i bir ağabey gibi görüyoruz, bir bütün olarak, bir körfez olarak görüyoruz. Midilli’yi de unutmuyoruz. Aynı denizin tuzunu, aynı toprağın bereketini, aynı zeytin ağacının gölgesini paylaşıyoruz ve bu birlikten doğan değerle bu yıl bir kez daha zeytinyağının altın yolculuğunu onurlandırıyoruz" dedi.

Çetin zeytinin buluşturucu özelliğine değinerek "Sadece bir fuar ya da sahne değil burası. Bir kültürün, emeğin doğayla uyumlu yaşama nefes aldığı bir yer. Elbette, Edremit Yeşil Çizik Zeytini ile Edremit Zeytinyağı Avrupa Birliği coğrafi işareti alması sadece bir tescilli değil, Balıkesir’imizin güzide topraklarında üretilen emeğin, sabrın kalitenin dünyaya atılmış bir imzasıdır. Bu başarı, bölgemizin ürünlerinin benzersiz niteliklerini, üretim disiplinini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Kazdağlarının yeşil tabiatı, meltem rüzgarlarıyla beslenen havası, termal suları ve bereketli toprağıyla yoğrulan bu zeytin bugün sınırları aşarak Türkiye’nin seksen bir ilinden gelen üreticileri ve yurt dışından misafirlerimizi aynı sofrada buluşturuyor" dedi.

Tağşişe karşı bu fuarın önemli bir adım olduğunu ifade eden Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Borsası Başkanı Tarkan Denizer "Tadım Festivali’nin bir özelliği de sadece tadım yapmak değil, sizlerle beraber, sizlerden aldığımız güçle, bize karşı olumsuzluklarla mücadeleyle beraber yapmak istememizdir. O da şu, tağşiş biz, devletimiz, Tarım Bakanlığı tek başına mücadele edemez. Burada hep beraber iyi bir zeytinyağının ne olduğunu, zeytinyağının muhtelif kötü özelliklerini, neden onu istemediğimizi ve istemediğimiz zeytinyağıyla nasıl mücadele edeceğimiz kısmını beraber hareket etmek istediğimiz için buradayız. Bunun için de şu gerçek, iki, iki daha dört eder değil mi? Herkes buna itiraz etmiyor. Eğer hep beraber kötü bir zeytinyağının tağşişi ne olduğunu bilirsek biz tağşiş yapanlara karşı mücadelemizde başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Zeytinin bir emek olduğuna değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Balıkesir’imizde on iki milyonun üzerinde zeytin ağacımız var. Zeytin konusunda da Türkiye’nin en önde gelen illerden başında. Bunun üç milyonun üzerinde olanı da şu anda bulunduğumuz Edremit’imizde. Zeytinyağı üretimi bakımından da baktığınız zaman Türkiye’de dördüncü sıradayız. Yani hem üretiyoruz, hem de bununla ilgili bir üretim alanımız var, hem sanayimiz var, hem de bununla ilgili bir ticaretimiz ve emek verdiğimiz insanlarımız var. Yani büyük bir emek. Edremit’in 20 bin hektarlık bir zeytin arazisine sahip" dedi.

Van Edremit’ten, Balıkesir Edremit’e zeytinin yolculuğu için geldiklerini ifade eden Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva "Ben bu kürsüden bir Edremitli olarak konuşuyorum. Çünkü benim kütüğümde de Edremit yazar, evim de Edremit’tedir, ben de deniz kenarındayım. Dolayısıyla bugün burada çok değerli yönetim kurulu üyelerimizle, meclis üyelerimizle, değerli hanımefendi eşlerimizle, ailemizle, 22 kişilik bir heyetle Edremit’ten Edremit’e, Edremit to Edremit anlayışını ve bu bağı güçlendirme gayreti içerisinde buradayız. Bu vesileyle ben başta Sayın Valim, başta Büyükşehir Belediye Başkanı ve değerli belediye başkanları, politikacılar, milletvekillerinden ricam şu, bizim şu anda havalimanımız kapalı ve yaklaşık 20 saatlik bir yolculukla buraya geldik. Muş’tan İstanbul’a İstanbul’dan buraya bir seyahatimiz oldu. Dolayısıyla sizden üç yıl önce başlattığınız kamuoyu ile paylaştığınız Edremit’ten Edremit’i uçak seferine konusunda destek istiyoruz. Hatta bir adım ilerleyerek söz istiyoruz. Çünkü burada 17 bin civarında hemşerimiz yaşıyor. Bu vesileyle ben Balıkesir’lere, Balıkesir’e, Edremitli’lere kucak dolusu sevgilerini, saygılarımı sunuyorum. İnanılmaz başarılı bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim."dedi.

Takva ayıca turizmde artık gurme tercihlerin çok büyük önem taşıdığına dikkat çekerek "Çünkü artık gastronomi ve gurme işi dünyada turizmin en önemli destinasyonları haline geldi. İnsanlar artık kaleleri gezmek istemiyorlar. Ama bulundukları yerdeki yemekleri tatmak istiyorlar. Zeytinyağını tatmak istiyorlar. Zeytin’in tadına bakmak istiyorlar. Zeytin’in kerametine ermek istiyorlar. Van Kahvaltısını tatmak istiyorlar. Van’ın lezzetli etlerini görmek istiyorlar. Yöresel ürünlerini görmek istiyorlar. Doğru yoldasınız. Ahmet Başkan’ı ve Tarkan Başkan’ı kutluyorum. Tekrar buradan Truva’dan Tuşpa’ya selamlarınızı götüreceğim" dedi.

Türkiye’de zeytin ağacı sayısının artığına dikkat çeken AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Zeytinyağının coğrafi işaretine alınması, zeytinin desteklenmesi ve daha fazla zeytin ekilmesiyle alakalı çok uğraştık. İki yüz on milyon zeytin ağacı var şu anda Türkiye’de. Yani iki bin yılların başında seksen yedi milyon ağaç şu anda iki yüz on milyona gelmiş durumda. Yani hem zeytini destekliyoruz hem zeytin ağacını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bir vizyon doğrultusunda da ülkemizin gelişmesi için, bölgemizin gelişmesi için şehirlerimizin gelişmesi için gayret sarf ediyoruz. Birbirini tamamlayan bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlayan Ayvalık’ımız, Burhaniye’miz, Gömeç’imiz, Havran’ımız ve Edremit’imiz hepsi inci tanesi gibi zeytinin başkentleridir. Burada üretilen her bir zeytin, her bir zeytinyağı hem ülkemizin dört bir tarafında insanlarımıza dağılıyor, insanlarımızı doyuruyor hem de dünyanın birçok yerinde satılıyor. Ama bir sorunumuz var. Sorunumuz şu, zeytinin ve zeytinyağının marka olarak satılabilmesi bizim en büyük problemimiz. Dökme zeytinyağı satma huyundan bizim vazgeçmemiz gerekiyor. Dökme zeytinyağını bırakıp markalaşmaya ağırlık vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili de son dönemde gerek ambalajlama yapılması gerek reklam ve algı çalışması gerekse de zeytinin uluslararası pazarlarda satılmasıyla ilgili çok önemli kararlar alındı ve bundan sonra da inşallah bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar az önce ifade ettim. Zeytin ve zeytinyağı konusunda bizim desteklerimiz devam edecek. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." Dedi.

Balıkesir Edremit ile Van Edremit arasında havayolu ile bir kardeşlik köprüsü kurulması gerektiğine değinen Canbey, "Ta Edremit’ten. Ama ta diyoruz ama inşallah o ta olmayacak. İnşallah o uçağı getireceğiz biz. İnşallah uzak olmayacak Edremit bize. O yirmi saati inşallah iki buçuk saate düşüreceğiz" dedi.

Zeytininin tüm kutsal inançlarda yer aldığını ifade eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Edremit, Zeytinyağı Festivali bizim bu anlamda emeği geçen herkese ben özellikle şükranlarımı sunuyorum. Zeytin tabii ki bizim inancımızda, kültürümüzde, kadim geçmişimizde zeytinin çok özel bir yeri var. İşte biraz önce konuşmacılarımızdan birisi de söyledi. Tüm dinlerde ortak olarak geçen en önemli meyvelerden birisi zeytin ve incir. Bu topraklarda bunun ana vatanı. Bu anlamda bizim inancımızda Kur’an-ı Kerim’de de 4 surete ve 6 yerde zeytinden bahsediliyor. Çünkü zeytin demek, birlik demek. Zeytin demek, kardeşlik demek. Zeytin demek, rahmet demek, bereket demek. O anlamda tüm dillerde, tüm kutsal inançlarda olduğu gibi bizde de ayrı bir yeri var zeytinin" dedi.

Açılış törenine, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Murat Özer, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Van Edremit Belediye Başkanı Rabia Başak Koç, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, Midilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Konstantinos Sotirakis, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Edremit Ticaret Borsası Başkanı A. Tarkan Denizer ve Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Erhan İnam katıldı.