Edremit'te 480 gram metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 480 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edremit'te 480 gram metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 480 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmada, Edremit’te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 kişiye ait ikamet adresi ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 480 gram metamfetamin, 4 gram kumar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.