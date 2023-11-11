Edremit'te 5 dakika sağanak yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 dakikalık sağanak yağış hayatı felç etti. Yollar göle döndü, meydan sular altında kaldı. Ana caddeler çaya dönüşürken, çok sayıda işyerini su bastı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 5 dakikalık sağanak yağış hayatı felç etti. Yollar göle döndü, meydan sular altında kaldı. Ana caddeler çaya dönüşürken, çok sayıda işyerini su bastı.
Öğle saatlerinde 5 dakikalık sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Edremit Meydanı sel suları altında kalırken, Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi’nde yol dereye döndü. Kaldırımlar sular altında kalırken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Derelerde ise taşkın riski oluşurken, sağanak yağışın şiddetini azaltması muhtemel faciayı önledi.
Esnafın işyerleri de sel sularından nasibini aldı. Edremit’te altyapının güçlü olmaması sebebiyle benzer sıkıntıların her sağanak yağışta yaşandığı kaydedildi.