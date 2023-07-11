Edremit'te aç kalan tilkiler şehre indi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde aç kaldığı tahmin edilen 2 tilki bir yazlık evde büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağı Milli Parkları’nda bulunduğu bölgede domuz görmeye alışık olan mahalle sakinleri, bu kez tilki görmeleri ile büyük şaşkınlık yaşadılar.

Altınoluk Şahinderesi Mahallesi Kovanlık Caddesi üzerindeki evin bahçesine girdikten sabaha karşı balkonundaki sese uyandıklarını belirten aile sakinleri, “2 tilki bizi görünce, hem onlar hem biz büyük panik yaşadık. Korkudan fotoğraf bile çekemedik, kaçtık. Tilkiler arkamızda bulunan ormanlık alana kaçtılar. Domuz görmeye alışığız. Tilki ise ilk kez denk geliyor. Dağda aç kaldıkları için indiklerini tahmin ediyoruz” diye konuştular.