Edremit'te Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kutlanan Ahilik Haftası, Balıkesir’in Edremit ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçede esnaf ve sanatkârlar odası başkanlıkları işbirliği ile düzenlenen Ahilik Haftası Kutlama programı çerçevesinde ilk olarak Altınoluk ve Akçay Meydanlarında ‘Ahilik Haftası’ dolayısıyla lokma hayırları düzenlendi. Düzenlenen lokma hayrına katılan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş; dostluğun, kardeşliğin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneği olan Ahilik Haftasını tebrik ederek, esnafa bol kazançlı, bereketli ve sağlıklı ömürler diledi.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni ile gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Program kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi.

36. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Edremit esnaf ve sanatkârlar odaları başkanları ve temsilcileri, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı makamında ziyaret ettiler.

Ahilik anlayışını bugün de devam ettirdikleri için tüm esnaf ve sanatkârlar odası başkanlıklarına teşekkür eden Kaymakam Odabaş, çalışmalarında başarılar dileyerek Ahilik Haftasını kutladı.