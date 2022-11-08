Edremit'te alev alev yanan ev küle döndü

Balıkesir Edremit ilçesinde tek katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi’nde tek katlı evde çıkan yangınını görenler itfaiye haber verdi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlerini sardığı eve müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde maddi hasar oluştu. Ev ve içindeki eşyalar kullanılması Hale geldi. Yangın ile ilgili itfaiye soruşturma başlattı.