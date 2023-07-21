Edremit'te anaokulunun bahçe duvarı çöktü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaatı süren bir binanın temel kazısı sonrası bitişikte bulunan anaokulunun bahçe duvarı ile kaldırım yolunun duvarı çöktü.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaatı süren bir binanın temel kazısı sonrası bitişikte bulunan anaokulunun bahçe duvarı ile kaldırım yolunun duvarı çöktü.
Edinilen bilgiye göre, olay Gazicelal Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Eski itfaiye yerinde inşaatı süren binanın temel çalışmasında, Sarıkız Anaokulu’nun bahçe duvarı ile yan yol duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Sabahın erken saatleri olması, okulda ve inşaat alanında kimsenin olmaması ise muhtemel faciayı önledi.