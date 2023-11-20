Edremit'te ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 25 bin öğrenci ara tatil sonrası tekrar okullarına geri döndü.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 25 bin öğrenci ara tatil sonrası tekrar okullarına geri döndü.
Edremit ilçesinde 9 günlük ara tatil sonrası okullarda ilk ders zili çaldı Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer “Edremit İlçemizde yaklaşık bin 800 öğretmen ve 25 bin öğrencimiz bir haftalık Kasım ara tatilinin ardından eğitime başladı, şimdi tekrar okul zamanı, enerjimizi depolamış ve motivasyonumuz en yüksek şekilde çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla başarılı huzur dolu bir dönem geçirmek dileğiyle”dedi.