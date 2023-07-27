Edremit'te aranan 2 şahıs JASAT tarafından yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde haklarında 10 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulanan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

Kurulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalarda, Zeytinli Mahallesinde, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. ve Narlı Mahallesinde nitelikli yağma suçundan aranan ve hakkında 15 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S., yapılan operasyonlar yakalandı. 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.