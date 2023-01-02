Edremit'te cami protokolü imzalandı

Balıkesir’in Gazicelal Mahallesinde cami yapılması amacıyla Edremit Körfez Ulu Camii ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Eğitim Kültür Derneği ile Edremit İlçe Müftülüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Edremit Gazicelal Mahallesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan cami inşası için hazırlanan işbirliği protokolü Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın ev sahipliğinde, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Edremit İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş ve Dernek Başkanı Muhammet Lütfü Karamanoğlu’nun katılımıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Kaymakam Odabaş; “Sayın Valimizin destekleriyle bugün bu sürece getirdiğimiz camimizin ilçemize kazandırılmasında hayırsever halkımızın da desteği önemlidir. İnşa edilecek bu önemli eser, sadece bir ibadet alanı değil aynı zamanda sosyal alanları da ihtiva edecektir, İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.