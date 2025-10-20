Edremit'te cani saldırganın vurduğu genç mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde cani saldırganın silahlı saldırısında hayatını kaybeden Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık, sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 18 Ekim akşamı Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi öldürüp aracını gasp ettikten sonra 7 kişiyi yaralayan ve Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık’ı da aracında vurarak öldüren Mustafa Emlik, polisle girdiği çatışmada öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık için bugün Edremit’in Güre Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Güre Kaplıcaları Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalık, Güre Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Çalık’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Odabaş, hayatını kaybeden Göktuğ Çalık’ın babası Ali Murat Çalık ve annesi Handan Çalık’a başsağlığı diledi.

Göktuğ Çalık’ın çevresinde sevilen, başarılı bir genç ve mesleğinde saygın bir jeoloji mühendisi olduğu öğrenildi.