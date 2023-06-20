Edremit'te çarşı esnafından imece usulü hayır

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çarşı esnafı, imece usulü hayır düzenledi.

İlçe merkezi Çayiçi Caddesi’nde bir araya gelen 8 esnaf, 600 kişilik lokma hayırı düzenlediler. Hayrı düzenleyen çarşı esnafını temsilen konuşan Suat İlikçioğlu, “Çarşı esnafı olarak esnaf arkadaşlarla bir araya gelerek imece usulü bereketli bir yaz sezonu olması için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. İlgi sevindirici oldu. Geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Rabbim inşallah kabul eder”diye konuştu.