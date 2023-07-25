Edremit'te çocuklarla camide kahvaltı programı düzenlendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaz Kur’an kurslarının başlamasıyla çocuklar cami ve kursların yolunu tutarak yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeye başladı.

Cami ve kurslarda eğitim gören 250 öğrenci için Edremit Müftülüğü tarafından Yeşil Cami’de kahvaltı etkinliği düzenlendi. Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ ve Yeşil Cami imamı İbrahim Gündoğan’ın organizasyonunda düzenlenen kahvaltıya, cami ve kurslarda eğitim gören 250 öğrenci katıldı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş, mahalle muhtarları ve vatandaşların da eşlik ettiği kahvaltıda, çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Kaymakam futbol sahası için söz verdi, öğrencilerin ailelerine selam yolladı

Kahvaltıda öğrencilerle Kaymakam Odabaş’ın hoş sohbeti ise dikkat çekti. Kaymakam Odabaş, sohbet sırasında öğrencilere isteklerini sordu, öğrenciler ise futbol sahası talebinde buldular. Odabaş, “Uygun yer olsun, her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Odabaş’ın kurs sonunda futbol turnuvası düzenlenmesi kararını ise öğrenciler alkışlarla karşıladılar.

Eğitim süresinde her türlü desteğin sağlandığına dikkat çeken İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş, öğrenciler ve ailelerine öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli olması için kursa göndermelerinden dolayı teşekkür etti.

Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ ise, “Mahallemizin camisinde diğer mahalle camilerimizin öğrencileriyle beraber böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Çocuklarımızın birbirleriyle tanışması ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğimiz bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bugünün küçüğü yarının büyüğü çocuklarımızın bu tarz organizasyonlarla mahalleler arası dayanışması çok önemli. Bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan protokol üyelerimize, Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal’a bizleri maddi manevi destek veren tüm kardeşlerimize mahalle sakinleri adına minnettarım” diye konuştu.