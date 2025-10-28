Edremit'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtına çelek sunumuyla başladı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Şehit Hamdi Bey Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Kutlamalar Şehit Hamdibey Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Protokol sırasına göre kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe protokolü, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.