Edremit'te Cumhuriyet'in 100. yılı çelenk sunma töreni yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde çelenk sunma töreni yapıldı.

Edremit'te Cumhuriyet'in 100. yılı çelenk sunma töreni yapıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde çelenk sunma töreni yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı dahilinde Şehit Hamdibey Meydanında, Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kurumu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaymakamlık, Tugay Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenklerin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.