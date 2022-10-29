Edremit'te Cumhuriyet'in 99. yıldönümünü coşkuyla kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet’in 99. yıldönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı dahilinde Edremit’te ilk program; kaymakamlık makamında Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın ilçe protokolü ile birlikte tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Tebriklerin kabulüne; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan katıldı. Tebriklerin ardından protokol üyeleri Şehit Hamdibey Meydanı’ndaki tören alanına geçti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tören alanında bulunanların bayramını kutladı.

Programda konuşan Ahmet Odabaş; "Bugün, bu topraklarda yaşayan istisnasız herkesin; doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisinin, Batmanlı, Şırnaklı, Edirneli, Antalyalı, Edremitlinin atasının, ecdadının bu vatan topraklarını kurtarmak için verdiği bir ölüm-kalım mücadelesi, bir onur, haysiyet ve namus mücadelesi neticesinde, zaferle taçlanan “Kurtuluş Savaşı” sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 99. yıldönümüdür.” dedi.

Programda öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okundu. Halk oyunları ekibi gösterileri sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Resmigeçit töreni ile program sona erdi.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sivil ve askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.