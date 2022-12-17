Edremit'te doğalgaz bilgilendirme toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan doğalgaz çalışmaları ile ilgili Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve doğalgaz firması yetkilileri, soruları cevaplamak için vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kültür merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısında, katılanların merak ettikleri konular dinlenerek soruları cevaplandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve AKSA Doğalgaz Balıkesir Bölge Yatırım İzleme Şefi Samet Demiraslan’ın katıldığı toplantıda firma yetkilisi yoğunlukla abonelikler, doğalgaz kutuları ve kazı yapılacak mahalleler üzerine olan soruları cevapladı. Belediye Başkanı Arslan da belediyeyi ilgilendiren konularla ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Halkın nabzını tuttuklarını belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit’teki doğalgaz sorununun çözülmesini istiyoruz. Bu toplantıyı düzenleyerek insanların kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak istedik. Yavaş giden bu sürecin hızlanması adına vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Biz belediye olarak görevimizi yapmaya hazırız. Çözümün sağlanması, vatandaşın mağdur olmaması için firma yetkililerine çağrıda bulunduk. Edremit içerisinde yapılmayan sokaklar kısa süre içerisinde yapılacak.” dedi. Toplantıya meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.