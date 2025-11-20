Edremit'te esnafa silahlı saldırı anı kamerada

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Hürriyet Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde bekleyen esnaf Z.S., beyaz bir otomobilden açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, saat 08.10 sıralarında cadde üzerinde iş yerinin önünde bulunan Z.S.’ye, hareket halindeki beyaz bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Z.S. ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.