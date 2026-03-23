Edremit'te ev yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Pırlanta Sitesi C Blok 9. kattaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Toplam 4 araç ve 10 personelle yapılan müdahalede kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.