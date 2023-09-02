Edremit'te göçmen kaçaklığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin il içinde göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten organizasyonlara yönelik güzergah ve yol kontrolü ile uygulama noktalarını by-pass ederek diğer illerden körfez bölgesine düzensiz göçmenleri getirdikleri, göçmenleri bir süre burada organizasyonun parçası olan şüphelilerin kiraladıkları kıyıya yakın yazlık evlerde muhafaza ettikten sonra bot ve tekneler marifetiyle Yunanistan’a illegal geçiş yaptırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz günlerde Edremit’te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda kıyı şeridini kullanarak Yunanistan’a illegal geçiş yaptırılmak üzere olan 4’ü çocuk,16’sı bayan olmak üzere toplam Suriye uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı. Konuyla ilgili göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettiği, imkan sağladığı ve organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen ve gözaltına alınan 5 şüpheli organizatör işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 5 şüphelinin mahkemece tutuklandığı öğrenildi.