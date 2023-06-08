Edremit'te Halk Eğitimi Merkezinden öğrenme şenliği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde birçok sergi açılışı yapan Edremit Halk Eğitimi Merkezi, Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezinde geniş katılımlı bir program düzenledi.

7 den -70 e Halk Eğitimi düşüncesi ile hazırlanan etkinliklerde, çocuk müzik grupları, gösterileri, gençler halk oyunları ekipleri, yetişkinler halk oyunları ve müzik gruplarının en güzel performansları sergilendi.

Yoğun katılımla ilgi ile izlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şube müdürleri, idareci, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldılar. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Duran açılışta bir konuşma gerçekleştirerek, kurumun yaptığı çalışmalardan söz ederek, açılan kurslara halkı davet etti.