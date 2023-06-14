Edremit'te jandarma, 184. yılı çocuklarla uçurtma uçurarak kutladı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü Balıkesir’in Edremit ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çocuklar jandarma abi ve ablalarıyla birlikte uçurtma uçurdu.

14 Haziran Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Edremit Kaymakamlığı, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edremit Şehitliği ziyaret edildi. Ayrıca Altınoluk Mustafa Erçetin Ortaokulunda öğrencilerle uçurtma etkinliği düzenlendi. Jandarmalar tarafından hediye edilen uçurtmalarını alan çocuklar, jandarma abla ve abileriyle birlikte uçurtmalarını uçurdu. Son olarak ise Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda Asayiş Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Motosiklet Timleri ile stant kurularak, jandarma tanıtım etkinliği düzenlendi.