Edremit'te karne heyecanı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere toplam 25 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karne dağıtım törenine katılarak öğrencileri yalnız bırakmayan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile birlikte Bostancı İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Bostancı İlkokulu’nda öğrencilerin karne mutluluğuna ortak olan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, sınıfları tek tek gezerek 43 öğrenciye karnelerini teslim etti. Minik öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Odabaş; “Son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin heyecanına ortak olmak için bugün ilçemiz Bostancı İlkokulunu ziyaret ederek, çocuklarımıza karnelerini teslim ettik. Bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve idarecilerine özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit İlçesindede 71 resmi okul, 26 özel okulda karne heyecanı yaşandı.