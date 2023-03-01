Edremit'te kaza: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen motosikletteki 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. İdapark kavşağından gelmekte olan Abdullah Ş. (26) idaresindeki 34 CGN 790 otomobil, sanayi sitesi kısmından kontrolsüz bir şekilde ana yola çıktığı ileri sürülen Mesut K. (58) idaresindeki 33 ALP 181 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı polis ekiplerinin kısa süreli müdahalesi ile kontrolü bir şekilde verildi. Kazayla ile ilgili polisin incelemesi sürüyor.