Edremit'te kaza: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Edremit'te kaza: 1 yaralı
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Edremit otogarı önünde meydana geldi. Muhsine C. idaresindeki 10 LJ 353 plakalı otomobil, duraklama halinde bulunan Münir A. idaresindeki 10 M 35005 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan F.T. isimli kişi yaralandı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman