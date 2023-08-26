Edremit'te kaza: 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırmızı ışığa yakalanmamak için girdiği kavşaktan dönmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, 3 kişi yaralandı.

Edremit'te kaza: 3 yaralı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde kırmızı ışığa yakalanmamak için girdiği kavşaktan dönmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza otogar kavşağında meydana geldi. Mehmet Ç. idaresindeki 10 AL 370 plakalı araç, Akçay istikametinden hızla gelerek kırmızı ışığa yakalanmadan Edremit merkez istikametine dönüş yapmak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kaldırıma çıkarak yan döndü. Kazada, araç içinde bulunan şoför ve beraberinde yolcu olarak bulunan O.Ç. ile H.C. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Polisin önlem aldığı kaza ile ilgili araştırma sürüyor.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı