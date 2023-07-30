Edremit'te kısa süreli oluşan hortum amatör kameralara yansıdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşları endişelendirdi. Hortum amatör kameralara yansıdı.

Edremit'te kısa süreli oluşan hortum amatör kameralara yansıdı
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sina pırlanta
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşları endişelendirdi. Hortum amatör kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi eski orman deposu mevkisi tır ve karavan park alanında bir anda oluşan hortum önüne ne kattıysa uçurdu. Bölgede konaklayan karavancılar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen hortum esnasında yerdeki topraklar dönerek gökyüzüne yükseldikten sonra denize ulaşmadan dağıldı.