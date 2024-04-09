Edremit'te küfürlü tartışma kanlı bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde husumetli olan 2 kişinin karşılaşması kanlı bitti.

Edremit'te küfürlü tartışma kanlı bitti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Balıkesir’in Edremit ilçesinde husumetli olan 2 kişinin karşılaşması kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yolören köyünde ikamet eden A.A.(26) isimli kişi A.M. (36) isimli kişi karşılaşınca çıkan küfürlü tartışma bir anda büyüdü. A. M. isimli kişi belinden A.A.’yı vurdu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb