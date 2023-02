Edremit'te kullanılmayan evler depremzedelere sıcak yuva oluyor

Van’ın Edremit Belediyesi, hayırsever vatandaşlarca kullanılmayan boş evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için başlattığı ‘Kardeş Aile Projesi’ bünyesinde 6 aileyi evlere yerleştirdi.

Merkez üstü Kahramanmaraş’ta yanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Edremit Belediyesi ağır kış şartlarına rağmen yaşamlarını çadırlarda sürdürmek zorunda kalan Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman halkına kapılarını açtı. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Edremit’te de yardım kampanyaları yürütülüyor. Bu çerçevede ilçede kullanılmayan evler, belediye tarafından hayırsever ev sahiplerinden alınarak depremzedeler için hazır gele getirildi. Depremden etkilenen bölgelerden ilçeye gelen vatandaşlar, ekiplerce evlere yerleştirildikten sonra ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye ekiplerince evlere yerleştirilen 51 kişiden oluşan 6 aileyi bir bir ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Millet olarak güçleri yettiğince her yere yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Say, “Bir ekibimiz Malatya’da diğer ekibimizi ise Adıyaman’a gönderdik. Biz de burada elimizden geldiğince yaraların sarılması için çalışıyoruz. Rabbim beterinden korusun. Her zaman beraberiz. İnşallah hep beraber bu felaketin de üzerinden geleceğiz. Ekibimiz öncelikle hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evleri inceleyerek işe başlıyor. Evleri inceleyen komisyon ekibi evlerin ikamete uygun olduğuna karar verdikten sonra ailelerle irtibata geçiyor. Ailelerimiz belirlenen evlere yerleştirdikten sonra tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Ailelerle bir süre sohbet eden Başkan Say, daha sonra yardımların bulunduğu toplanma alanlarını ziyaret ederek destek verdi.