Edremit'te minibüsün altında kalan dalgın adamın kaza anı kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otogarda geri geri gelen minibüsün altında kalan kişinin görüntüleri saniye saniye kameraya yansıdı.

Edremit'te minibüsün altında kalan dalgın adamın kaza anı kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde otogarda geri geri gelen minibüsün altında kalan kişinin görüntüleri saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde şehir otogarında meydana geldi. S. A. idaresindeki 17 ACN 105 plakalı minibüs geri geri gelirken Sabri S. isimli yayayı altına aldı. Taksi durağında bulunanların bağırmaları üzerine kaza ucuz atlatıldı. Kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı. 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.