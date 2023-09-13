Edremit'te motosiklet kazasında sürücünün yardımına çevredekiler koştu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosiklet ile aracın çarpıştığı kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale Karayolu Güre Mahallesi mevkiinde meydana geldi. I.T. idaresindeki 10 DJ 131 plakalı araç ile A.G. idaresindeki 10 AFM 795 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazaya; itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücünün yardımına ise, duyarsız kalmayan çevredeki insanlar ve yoldan geçen sürücüler koştu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.