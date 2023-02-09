Edremit'te okullar deprem yardım çalışmalarına katılıyor

Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı tarafından yürütülen Haydi Edremit. Gün Birlik Olma Günüdür, Deprem Yardım Kampanyasına, Edremit İlçesindeki okullar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgiyle katılım sağladılar.

Edremit İlçesinde okul çevrelerinde oturan mahalle sakinlerinin yardımlarını kolayca teslim edebilmeleri için, tüm okullarda deprem yardım kolilerinin toplanması sağlandı. Veliler gerekli ihtiyaç malzemelerine göre yardım kolilerini okullara teslim edebiliyorlar. Edremit 75. Yıl Ortaokulu genel toplama ve istifleme merkezi olarak kullanılıyor ve toplanan yardımların ayrımı, düzenlenip istiflenmesi bu okulda yapılıp nakliyeye hazır hale getiriliyor.

Edremit Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen bu çalışmalarda, vatandaşlardan gelen yardımlar hızlı bir şekilde araçlara sarılarak doğrudan Edremit’ten afet bölgelerine ulaştırılıyor.