Edremit'te Polis Haftası kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatı`nın kuruluşunun178. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polis ve emniyet mensuplarının ruhlarına Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bekirefendi Camii`inde düzenlenen mevlit programına, Kaymakam Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Hasan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş ile emniyet mensupları, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Odabaş, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak ölüme koşan şehit polisler için mevlit okutulduğunu belirterek, vatanı için şehit düşen kahraman güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Odabaş, "Şehit aileleri ve gazilerimiz ile yakınlarıyla iftarda bir araya geldik. Şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz için mevlit okutturduk. Bu tarz etkinlikler minnettar olduğumuz şehitlerimizi yad etmemize vesile oluyor. Mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, vatan uğrunda canını feda eden her şehidin çok kıymetli olduğunu kendilerine minnettar olduklarını kaydetti.